Glossybox de mars 2024 : Spring Awakening

Voici un joli coffret fleuri qui annonce le printemps ! Découvrez la nouvelle Glossybox de mars 2024 et ses essentiels beauté à prix léger !

La Glossybox de mars 2024 : le coffret

Spring Awakening, tel est le doux nom de la nouvelle édition de la Glossybox qui célèbre l’arrivée tant attendue du printemps.

Présenté dans un décor botanique, son coffret rose se pare, pour l’occasion, de fleurs aux teintes douces.

La box de mars contient 5 produits de beauté à tester et adopter.

La Glossybox de mars 2024 : le contenu

Cette édition printanière renferme des soins du visage, des cheveux et un accessoire d’une valeur totale de 105 €.

Coup d’œil aux produits déjà dévoilés :

une crème de jour anti-rides Pro-Collagen Marine Cream Elemis

Format tube de 30 ml

Format tube de 30 ml une brume rafraichissante pour cuir chevelu Root Refresh Bouclème

Format flacon spray de 200 ml

Glossybox garde encore un peu de surprise… Les autres produits seront révélés très prochainement.

L’abonnement Glossybox

Cette box du mois de mars vous fait déjà envie ? Commandez-la tout de suite pour 16,50 € seulement !

La livraison à domicile est offerte.

Vous en voulez plus ? Devenez vous aussi Glossie, abonnez-vous et recevez chez vous 5 produits de beauté chaque mois !

4 formules sont disponibles : 1 mois, 3 mois, 6 mois, et jusqu’à 12 mois pour les beauty addicts avec des réductions à la clé.

Le code promo Glossybox

En ce moment, profitez de belles réductions sur les box Glossybox !

3 mois de Glossybox pour 33 € (au lieu de 45 €) avec le code promo SUCRE33

