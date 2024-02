Glossybox de février 2024 : You Are Loved

Ambiance love, coupes pétillantes et pétales de roses, voici la Glossybox de février 2024 qui annonce déjà la Saint Valentin…



La Glossybox de février 2024 : le contenu

A l’approche de la fête des amoureux, Glossybox célèbre le self love. Ce mois-ci, l’iconique coffret rose offre les essentiels beauté pour rayonner.

La box beauté de février renferme 5 pépites, soins et maquillage, d’une valeur totale de près de 80 €.

Coup d’œil aux produits déjà dévoilés :

le gel douche et bain Fiery Pink Pepper Molton Brown

Un soin lavant aux notes sensuelles et épicées de poivre rose, muscade et patchouli.

Un exfoliant enzymatique booster d’éclat enrichi en vitamine C et acide hyaluronique.

Glossybox garde encore un peu de surprise… Les autres produits seront révélés très prochainement.

L’abonnement Glossybox

Cette box du mois de février vous fait déjà envie ? Commandez-la tout de suite pour 16,50 € seulement !

La livraison à domicile est offerte.

Vous en voulez plus ? Devenez vous aussi Glossie, abonnez-vous et recevez chez vous 5 produits de beauté chaque mois !

4 formules sont disponibles : 1 mois, 3 mois, 6 mois, et jusqu’à 12 mois pour les beauty addicts avec des réductions à la clé.

Le code promo Glossybox

En ce moment, profitez d’une belle réduction sur l’ abonnement Glossybox !

3 mois de Glossybox pour 33 € (au lieu de 45 €) avec le code promo SUCRE33

