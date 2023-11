Gants en cuir : l’accessoire tendance de la saison

Mettez vos mains bien au chaud dans une paire de gants en cuir véritable ! Pour cela suivez le guide pour choisir cet indispensable de saison.



Pourquoi choisir des gants en cuir ?

Dès l’automne, les gants reviennent compléter nos tenues d’extérieur. Cet accessoire vestimentaire star de la saison hivernale vient ajouter une touche de style et de chaleur à nos mains. Et le cuir est une matière de choix !

Plus rigides et plus chauds que les gants en maille, les modèles confectionnés en cuir ont une meilleure tenue et une plus grande durabilité.

De plus, le cuir est une matière noble qui offre une certaine élégance. Ainsi, vos gants vous accompagnent lors de toutes vos sorties jusqu’aux plus chics.

Déclinés à l’infini par les stylistes et maîtres gantiers, ces gants s’adaptent à tous les looks. Ils affichent empiècements de couleurs, coutures contrastantes, boutons décoratifs et revers de fourrure pour devenir plus que de simples accessoires, mais de vraies pièces de mode.

Comment choisir ses gants en cuir ?

En quête d’une nouvelle paire de gants ? Voici quelques pistes pour bien la choisir.

Opter pour un cuir de qualité

Le cuir est une belle matière qui nécessite un traitement particulier pour affronter le quotidien à vos mains, le froid et les intempéries. Le cuir de vos gants doit être doux au toucher, souple et confortable.

En cuir d’agneau ou cuir de pécari, visez la qualité en effectuant votre achat auprès d’une marque de renommée ou d’une boutique de gants spécialisée.

Choisir une doublure adaptée

La doublure du gant est à choisir selon la météo. Pour l’automne, on peut opter pour des gants sans doublure ou à doublure en soie.

Mais par temps froid, on apprécie la chaleur de gants doublés de laine, de cachemire ou de gants fourrés.

Les plus frileuses pourront se tourner vers des gants ou moufles en peau lainée.

