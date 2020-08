Etam x Le Coq Sportif : la collab’ punchy de la rentrée

Impossible de l’esquiver : la collab’ punchy Etam x Le Coq Sportif est arrivée avec ses looks sport tendance en édition limitée. A découvrir direct !

La collab’ punchy Etam x Le Coq Sportif

Ce n’est pas la première fois que les deux marques collaborent pour proposer des pièces sportives à succès. Cette fois encore, Etam et Le Coq Sportif allient tendances et sportswear pour composer des looks inédits et vraiment stylés.

Deux coloris phares : du gris anthracite et du corail soulignés de blanc et de noir.

Pour cette nouvelle capsule, on change un peu d’ambiance et de décor. Direction le ring pour une collection dédiée aux boxeuses amateurs ou professionnelles !

Venez découvrir des pièces techniques en édition limitée élaborées grâce aux conseils de deux championnes de boxe : Shannon Yoka et Laëla El Ksiri.

La boxe ne fait pas partie de vos sport de prédilection ? Pas de souci, ces tenues quitteront sans problème le ring pour vos entraînements sport et fitness habituels. Elles s’adapteront au cours d’EPS, au gymnase, à la salle de sport, au plein air, et même à la maison en passant par votre dressing.

Coup d’œil à quelques pièces et looks sportifs de cette nouvelle collection punchy :

La brassière de training Hazelle maintien fort, 40 €

Le short de training Ronda corail, 55 €

La veste zippée à capuche Mariana, 89 €

Je veux !

La brassière de training Hazelle maintien fort, 40 €

Le short de training Ronda anthracite, 55 €

Je veux !

La brassière de sport Ady maintien fort, 40 €

Le legging de training Sofia, corail ou anthracite, 50 €

Je veux !

La brassière de training Hazelle maintien fort, 40 €

Le pantalon de training Shannon anthracite, 69 €

La veste zippée à capuche Mariana anthracite, 89 €

Je veux !

On attend encore avec impatience quelques pièces de cette collection, notamment les chaussures montantes corail, pour adopter le total look !

La collab’ punchy Etam x Le Coq Sportif est disponible en édition limitée et en exclusivité chez Etam.

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr