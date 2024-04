Beauty Box Lookfantastic édition Fête des Mères 2024

A l’approche de la Fête des Mères 2024, Lookfantastic dévoile sa box beauté spéciale en édition limitée. Découvrons cette magnifique idée cadeau !

La Beauty Box Lookfantastic Fête des Mères 2024 : le contenu

Le dimanche 26 mai 2024, nous célèbrerons la fête des mères. Au programme, une bon repas en famille, un bouquet de fleurs et un beau cadeau.

L’e-shop Lookfantastic a pris de l’avance et a sorti sa Beauty Box Mother’s Day. Cette édition spéciale contient 11 pépites beauté pour faire plaisir à toutes les mamans !

D’une valeur totale de plus de 200 €, elle est proposée à la vente au prix de 70 €.

Découvrons ensemble son contenu :

Les soins du visage

le masque hydrogel détoxifiant hydratant anti-pollution pour le visage MZ Skin

Format sachet un masque

Format sachet un masque le concentré activateur énergisant pour les yeux Ultimune Shiseido

Format flacon de 10 ml

Format flacon de 10 ml le masque de nuit pour les lèvres teinte fruits rouges Laneige

Format pot de 8 g

Le soin corporel

la crème pour le corps au lait de riz et fleurs de cerisier The Ritual Of Sakura Rituals

Format pot de 220 ml

Les soins capillaires

le shampooing booster d’hydratation To The Rescue Noughty

Format tube de 75 ml

Format tube de 75 ml l’après-shampooing booster d’hydratation To The Rescue Noughty

Format tube de 75 ml

Format tube de 75 ml le soin volume sans rinçage Dream Cocktail Carb-Infused Color Wow

Format flacon pompe de 200 ml

Les produits de maquillage

le mascara pigmenté noir extrême Smokey Eye Bobbi Brown

Format flaconnette de 3 ml

Format flaconnette de 3 ml le crayon pour les lèvres et les joues Intense Matte teinte Sunkissed Pink Nudestix

Format crayon de 2,8 g

Les parfums et senteurs

le roll-on à bille Deep Relax Aromatherapy Associates

Format flaconnette de 10 ml

Format flaconnette de 10 ml l’eau de parfum florale et ambrée Arizona Bloom Floral Street

Format flaconnette de 10 ml

La box beauté Lookfantastic Fête des Mères 2024 est disponible à la vente au prix de 70 €.

Les abonnés à la Beauty Box Lookfantastic bénéficient de 10 € de réduction.

Acheter

