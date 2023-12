Ventes privées Cyrillus : jusqu’à 50% de réduction

Direction la boutique de mode Cyrillus pour profiter des ventes privées : jusqu’à 50% de réduction sur la mode et la maison !

Les ventes privées Cyrillus

Voila un rendez-vous shopping auquel on répond toujours présent !

L’enseigne de prêt-à-porter Cyrillus affiche des remises jusqu’à 50% sur une sélection d’articles signalés parmi ses collections mode et maison.

Les bonnes affaires se trouvent dans tous les rayons de la boutique : femme, homme, enfant et bébé, mais aussi au rayon maison, arts de la table, linge et déco.

Les ventes privées Cyrillus sont ouvertes dès aujourd’hui et jusqu’au 9 janvier 2024, veille de soldes d’hiver.

Vos avantages livraison : la livraison de votre commande est gratuite en boutique Cyrillus.

Elle est offerte à domicile ou en point Mondial Relay dès 79 € d’achat sur le site.

Comment accéder aux ventes privées ?

L’accès aux ventes privées est exclusivement réservé aux inscrits.

Si vous possédez déjà un compte sur le site Cyrillus, identifiez-vous ici pour afficher les prix réduits.

Vous n’est pas encore inscrit ? Pas de souci ! Il vous suffit de créer un compte ici en remplissant le formulaire. Vous pourrez alors accéder immédiatement après aux ventes privées et profiter des remises !

Les ventes privées Cyrillus sont terminées ?

Jetez un œil aux derniers bons plans Cyrillus annoncés sur le blog !

