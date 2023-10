Vente privée Sinéquanone : jolies robes et mode city chic

Envie de jolies robes, de tenues élégantes et stylées ? Faites le plein de mode de saison à prix léger sur cette vente privée Sinequanone !

Sinequanone Paris

Sinequanone, c’est la boutique de mode féminine french touch tendance citadine, avec une allure chic et glam’.

Lancée dans les années 1970, la marque propose un dressing complet pour tous les moments de la journée.

Sa signature : des pièces piquées au dressing masculin joliment travaillées pour une allure garçonne toujours élégante.

La vente privée Sinequanone

Sinequanone est l’invitée de Showroomprivé. La marque y habille les femmes urbaines et actives, pour le quotidien, aussi bien pour les journées de boulot et que pour les sorties, en toute élégance.

On craque pour sa collection de saison, ses jolies robes courtes, midi ou longues, ses combis, ses petits hauts et blouses légères, ses pulls fantaisie et vestes, ses pantalons et jeans, ses jupes et shorts… Il y en a pour tous les styles, de toutes les couleurs, en color block, à fleurs ou à motifs animaliers, décorés de dentelle, volants, sequins…

Coup d’œil à quelques jolies robes disponibles sur cette vente privée :

Et le tout est à prix sympas !

La vente privée Sinequanone est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 18 octobre 2023 à 8h.

Hâte de recevoir vos nouveaux looks Sinequanone ? Showroomprivé prévoir l’expédition rapide des commandes pour cette vente.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les robes et looks Sinequanone ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Sinequanone est terminée ?

