Vente privée Mila Louise : sacs et petite maroquinerie

Craquez pour les jolis sacs Mila Louise en vente privée ! La collection maroquinerie, pratique et créative, y est présentée à petits prix.

Mila Louise

Elise a créé Mila Louise, une marque de maroquinerie au féminin.

Sa volonté : proposer des sacs pratiques et sympas, des accessoires jolis et utiles au quotidien.

Pour cela, la créatrice mise sur les belles matières, les découpes, les mix de textures, les couleurs et les détails.

Le résultat : des pièces élégantes et stylées que l’on aime porter en toute occasion.

La vente privée Mila Louise

Mila Louise est l’invitée de BazarChic. La marque y expose ses collections tendance le temps d’une vente privée.

On y retrouve à prix doux ses lignes de sacs à main, cabas, sac à bandoulière, sacs enveloppe, besaces et sacs seau.

Côté matière, on peut opter pour du cuir lisse, grainé, suédé, pailleté, métallisé, texturé, tressé…

Côté détail, ces sacs sont ornés de pompons, franges, zips et clous décoratifs, rayures, fronces et torsades.

Coup d’œil à quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

Ces jolis sacs sont accompagnés de petite maroquinerie, compagnons, portefeuilles, porte-cartes et porte-monnaie.

Toute la collection maroquinerie est présentée à prix réduits. Ces sacs et accessoires affichent des remises autour de 60%.

La vente privée Mila Louise est ouverte chez BazarChic jusqu’au 21 janvier 2024.

Cette vente privée Mila Louise est terminée ?

Retrouvez les collections Mila Louise chez Place des Tendances.

Jetez aussi un œil aux bons plans sacs annoncés sur le blog !

