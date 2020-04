Vente privée Les Petites… : le dressing féminin dans l’air du temps

Envie d’une pièce vraiment stylée sans se ruiner ? Rendez-vous sur cette vente privée Les Petites… La marque très parisienne y brade son dressing à petit prix. Vite !



La vente privée Les Petites…

Les Petites…, c’est la marque parisienne qui crée chaque saison des collections mode féminine affichant toute l’élégance french touch. Ses silhouettes ont des allures décontractées avec tout ce qu’il faut de chic. Alors quand son dressing arrive en vente privée, on fonce vite profiter des réductions pour s’offrir ses pièces tendances !

Nous y voilà donc à flâner parmi ces jolies robes pour toutes les saisons, tendance city ou cocktail. Reste à choisir parmi tous ces beaux modèles à volants, imprimé floral, décolleté cache-coeur, dos nu, décorée de dentelle, de broderie anglaise ou de sequins…

Et avec ceci ? Des tops fluides et légers, des chemises et blouses, des petits pulls de toutes les couleurs et des gilets plein de fantaisie, des jupes et shorts originaux, quelques combis, des vestes et sahariennes.

Tout est à petits prix, on craque !

La vente privée Les Petites est ouverte chez BazarChic jusqu’au 26 avril 2020.

