Vente privée La Petite Française : la mode french touch

Ajoutez de la french touch dans votre dressing ! Adoptez les looks tendance et made in France La Petite Française à prix légers en vente privée.

La Petite Française

Depuis 1991, la marque parisienne dessine des silhouettes modernes alliant confort et élégance.

Son style : le chic urbain, à la fois branché et sophistiqué avec une touche de fantaisie.

Son slogan : le chic à la française

Les collections La Petite Française sont conçues et fabriquées en France. Elles habillent saison après saison la femme active au plus près des tendances.

La vente privée La Petite Française

Ce rendez-vous mode frenchy a lieu chez BazarChic ! La Petite Française y propose ses collections de saison à petits prix.

On craque sur ses T-shirts et maille à messages, ses blouses, robes et jupes à fleurs. Les looks sont complétés de pièces unies, chemisiers, pulls et gilets, jupes, pantalons city ou casual, robes longues et salopettes, vestes en jeans ou en velours, blazers et manteaux.

Zoom sur quelques pièces et looks disponibles sur cette vente privée :

Toutes ces fringues sont à petits prix et affichent des réductions autour de 70%.

La vente privée La Petite Française est ouverte chez BazarChic jusqu’au 13 octobre 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les looks La Petite Française ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

