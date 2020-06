Adoptez la vaisselle éco-friendly Ekobo

Posted by

Ecologie et design sont au rendez-vous de cette vente privée Ekobo. Craquez pour la vaisselle en bambou colorée à petit prix !

La marque Ekobo

Ekobo est une marque française d’articles éco-responsables pour la maison.

Elle utilise des matériaux durables, tels que la fibre de bambou, le liège et le coton bio, pour créer des produits simples et biodégradables.

Le design est ultra sobre, les lignes épurées, les coloris doux et tendances.

Ekobo s’invite dans toutes les pièces de la maison avec de la vaisselle pour toute la famille, des ustensiles pour la table, la cuisine, la salle de bain et du linge de maison.

La vente privée Ekobo

Rendez-vous chez Private Green, le site de ventes privées écolo, pour shopper ces beaux produits à petits prix.

On y retrouve les lignes :

pour la table avec des gobelets, des assiettes et des bols de toutes les tailles, des cuillères, des bols de préparation, des plateaux, des seaux à Champagne, des sets repas, des couverts pour enfant.

Ces articles sont vendus à l’unité ou en lot dans un mix de coloris assortis. On compose ainsi des tables joyeuses avec de la vaisselle dépareillée. Chacun peut choisir sa couleur préférée !

A noter : les produits Ekobo passent au lave-vaisselle.

Tous ces produits affichent des remises autour de 50%.

La vente privée Ekobo est ouverte chez Private Green jusqu’au 7 juin 2020.

Cette vente privée Ekobo est terminée ?

Retrouvez les produits Ekobo sur Amazon .

