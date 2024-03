Vente privée Aigle : bottes et mode outdoor

Aigle habille et chausse toute la famille en vente privée. Retrouvez ses collections authentiques de qualité à prix doux !

Aigle 1853

C’est en 1853 que Hiram Hutchinson, fondateur de la marque, utilise le procédé de vulcanisation du caoutchouc pour créer des chaussures de ville étanches.

Au fil des années, Aigle diversifie ses collections pour proposer des chaussures et équipement pour les activités en extérieur, dans un style tantôt aventurier, tantôt citadin.

Aujourd’hui, surtout connue pour ses bottes en caoutchouc et ses parkas, le maître caoutchoutier est le spécialiste français de la mode outdoor.

Sa pièce iconique : la paire de bottes de pluie à 2 bandes blanches.

La vente privée Aigle

Aigle ouvre chez BazarChic une vente événementielle pour proposer à prix léger une sélection de vêtements, chaussures et accessoires pour femme, homme et enfant.

On y retrouve bien sûr ses fameuses bottes de pluie en caoutchouc, accompagnées de bottines, chelsea boots Carville, bottes fourrées imperméables, sabots, chaussures de randonnées et baskets Rubber.

La marque propose aussi ses lignes de vêtements détente et outdoor. En rayon, des T-shirts imprimés et rayés, des chemises, chemisettes et surchemises, des pantalons confortables et shorts, quelques jupes et robes, des pulls et sweats, des tenues d’extérieur, vestes, blousons, doudounes et parkas.

Ces looks sont accessoirisés de casquettes colorées, écharpes et foulards, ceintures et de sacs pratiques.

Le tout affiche des réductions autour de 40%.

La vente privée Aigle est ouverte jusqu’au 27 mars 2024.

