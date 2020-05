HEMA équipe votre vélo d’accessoires pratiques et fantaisie

Cette rentrée de mai se fait pour beaucoup à vélo. Rendez-vous chez HEMA pour découvrir la gamme d’accessoires vélo pleine de fantaisie !

Tous à vélo !

Vous êtes nombreux à avoir repris le chemin du boulot après cette longue période à la maison. Et beaucoup d’entre vous ont opté pour le vélo pour se rendre au travail. Cela permet d’éviter de prendre les transports en commun déjà bien chargés. En témoignent les longues files d’attente devant les boutiques de vélos indépendantes…

Ici, Monsieur a fait de même. Il a du faire 3 magasins avant de trouver son vélo. Il a pris le dernier en stock. Stock complété le lendemain de 10 nouveaux vélos, vendus dans la journée !

Double objectif santé pour cet achat ou ce retour au vélo : respecter la distanciation physique, tout en faisant de l’exercice. Car il va falloir les perdre ces kilos de confinement…

Les accessoires vélo HEMA

Bref, tout ça pour vous dire que ce vélo, qu’il soit neuf ou qu’il ait déjà quelques kilomètres au compteur, il faut l’équiper ! Car à part pour quelques adeptes de cyclisme et autres riders en VTT, le vélo sert surtout occasionnellement aux loisirs et aux promenades. Il manque donc souvent d’accessoires pratiques et de sécurité.

HEMA l’a bien compris et a en boutique tous les accessoires vélo qu’il nous faut pour nos trajets du quotidien.

Et ce que j’aime chez HEMA, c’est la fantaisie !

Ainsi, de jolis motifs sympas et dessins enfantins s’affichent sur des sonnettes de vélo, couvre-selle, antivol…

Zoom sur quelques accessoires pratiques pour équiper son vélo :

Le rayon accessoires vélo HEMA est plutôt bien fourni : sacoches, porte-bagage, selles et couvre-selle, antivols et cadenas, sonnettes, lampes LED, repose-pieds, béquilles, pompe à vélo, support pour GPS, porte-gourde…

On trouve aussi que de quoi entretenir et réparer son vélo : chambre à air, spray pour chaîne de vélo, valves, spray silicone.

On peut se demander pourquoi HEMA est aussi bien équipé pour le vélo… Puis c’est là qu’on se souvient que l’enseigne vient d’Amsterdam, ville des Pays-Bas où le vélo tient une grande place pour des raisons pratiques, culturelles, écologiques. D’ailleurs, on peut lire ces quelques lignes en bas de page : « Faites confiance à l’expertise cycliste néerlandaise pour équiper votre vélo à petit prix. »

Alors, avez-vous aussi cédé à la tendance vélo ?

