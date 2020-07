Vente privée Panache Swim : maillots de bain à excellent maintien

A la recherche du maillot de bain de l’été au maintien parfait ? Rendez-vous sur cette vente privée Panache Swim pour profiter des petits prix sur une sélection de modèles une et deux pièces.

La marque Panache

Panache est une marque britannique de lingerie féminine. Son créneau : le bonnet D+

Présente également au rayon brassières de sport et maillots de bain, Panache innove pour créer des pièces confortables apportant aux femmes confiance et liberté.

La vente privée Panache Swim

C’est sa collection swimwear que Panache nous dévoile aujourd’hui chez Showroomprivé.

On y découvre une sélection de maillots de bain une pièce plutôt classiques et un beau choix de bikinis en mix and match.

C’est l’occasion de se composer son maillot de l’été parmi des hauts aux formes bandeaux, balconnets, triangles, brassières et tankinis, avec ou sans armatures, et des bas culottes classiques ou hautes, shortys, jupettes.

Côté style, du glamour, des fronces et des drapés, des nouettes, le l’uni, des détails contrastants, des imprimés géométriques, floraux ou tropicaux.

Tous ces maillots de bain sont présentés à petits prix. Ils affichent des réductions autour de -60%.

La vente privée Panache Swim est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 1er août 2020 à 8h.

Cette vente privée Panache Swim est terminée ?

