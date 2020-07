La Box Urban Decay : 3 mini produits make-up offerts dès 40 € d’achat

Avis aux fans de la marque américaine de make-up : Urban Decay vous offre sa box de 3 mini produits dès 40 € d’achat !

La marque Urban Decay

C’est une des marques phares du moment ! Elle propose des produits de maquillage toujours modernes et en avance sur les tendances.

Son créneau : l’originalité et l’affirmation de soi.

Son slogan « Pretty different » incite à exprimer sa personnalité à travers le maquillage.

Son produit iconique : la palette NAKED !

La Box Urban Decay

Ce coffret contient 3 produits make up au format mini à emporter partout cet été :

le face primer All Nighter à texture légère et longue tenue

le mascara volumateur Lash Freak à brosse asymétrique

la laque à lèvres longue tenue Vice Lip Chemistry qui réagit au pH pour créer une teinte personnalisée

Comment obtenir ma box ?

C’est simple ! Faites votre shopping Urban Decay chez Sephora.

Votre commande atteint les 40 € ? Parfait ! Les 3 mini-produits s’ajoutent automatiquement au panier.

L’offre est valable jusqu’au 1er août 2020 dans la limite des stocks disponibles.

Qu’est-ce que je m’offre chez Urban Decay ?

Voici quelques idée shopping maquillage et must have de l’été

La palette NAKED Ultraviolet

La tendance make up de l’été est au regard colorée. Et cette palette de fards à paupières 12 teintes est l’alliée parfaite pour un look pétillant : de belles couleurs harmonieuses avec ce qu’il faut de peps ! De quoi faire de jolis dégradés sans fausse note.

La palette NAKED Ultraviolet, 52 €

Je la veux !

Le Primer Potion

Et pour faire tenir le fard à paupières toute la journée et jusqu’au bout de la nuit, voici la base idéale. En version transparente, matte ou irisée, elle fixe le maquillage pour une longue tenue.

Eyeshadow Primer Potion, à partir de 23 €

Je le veux !

Le fond de teint liquide Stay Naked

Autre produit phare Urban Decay : ce fond de teint vegan offre une couvrance matte sur mesure grâce à ses 40 teintes disponibles.

Le fond de teint Stay Naked, 39,90 €

Je le veux !

La Box Urban Decay n’est plus disponible ?

Rendez-vous sur la rubrique Bon Plan de Sephora pour voir toutes les offres en cours.

Jetez aussi un œil à tous les bons plans beauté annoncés sur le blog !

